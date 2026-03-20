Alunos vivenciam processo eleitoral com votação na urna eletrônica

A Escola Estadual Nestor Sampaio Bittencourt realizou a atividade “Voz Ativa: Vivenciando a Democracia na Escola”, em parceria com o Cartório Eleitoral de Catanduva, com o objetivo de aproximar os estudantes do funcionamento do sistema eleitoral brasileiro.

Voltada aos alunos da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, a ação promoveu verdadeira imersão no universo da cidadania e da participação política. Durante a atividade, os estudantes puderam compreender, de forma acessível e dinâmica, a evolução do direito ao voto no Brasil, além de refletir sobre conceitos fundamentais como democracia e o papel ativo do cidadão na sociedade.

Um dos momentos de destaque foi a simulação de uma eleição com o uso de urna eletrônica real. Os próprios alunos assumiram diferentes funções, atuando como eleitores e mesários, o que possibilitou uma experiência prática e significativa. Ao final da votação, foi emitido o boletim de urna, permitindo que os participantes acompanhassem o processo de apuração dos votos.

A iniciativa contou com a participação do chefe do Cartório Eleitoral, Marcelo Micena, que explicou aspectos técnicos sobre o funcionamento e a segurança do sistema eleitoral, reforçando a transparência e a confiabilidade do processo. A atividade ainda teve apoio do professor e coordenador da área de Ciências Humanas, Leonardo Jerônymo de Souza.

CIDADANIA

De acordo com os organizadores, a atividade teve grande adesão dos estudantes, que demonstraram interesse, participação e maior compreensão sobre a importância do voto consciente. A proposta também contribuiu para o desenvolvimento do senso crítico e para a formação de jovens mais preparados para exercer sua cidadania.

O projeto foi idealizado e coordenado pela professora de Sociologia, Maristela Delduque, que destacou a relevância da iniciativa para a formação dos estudantes. Segundo ela, ações voltadas à educação política e à cidadania são fundamentais não apenas para o ambiente escolar, mas para toda a sociedade, contribuindo para a construção de uma democracia mais consciente.

“Iniciativas como essa reforçam o papel da escola na formação cidadã dos estudantes, mostrando que a democracia se constrói não apenas no voto, mas também no conhecimento, na reflexão e na participação ativa da sociedade”, frisa Maristela.