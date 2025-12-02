Alunos do Sesi ganham premiação em torneio de robótica

A equipe Crocodilos, do Sesi Catanduva, mostrou que determinação e união fazem a diferença. Com dedicação e trabalho em equipe, o grupo conquistou o Prêmio Estrela Iniciante na modalidade First Lego League (FLL) - reconhecimento dado às equipes que mais se destacam pelo potencial e evolução, no Torneio de Robótica do Sesi-SP, em Presidente Epitácio.

A equipe é formada pelos estudantes Luís Otavio dos Santos Barbosa, Clara Brumati da Silva, Pedro Henryque Pinhati Cabrera e Sofia Pereira Barata. A preparação contou com a orientação da mentora Ana Júlia da Silva Santos e do professor Ronaldo César Pereira, que acompanharam de perto cada etapa do projeto.

A FLL é uma das maiores competições internacionais de robótica educacional, criada para despertar o interesse de crianças e adolescentes pela ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (Steam). Nela, equipes de 9 a 15 anos constroem e programam robôs com tecnologia Lego® para cumprir missões em um campo temático e desenvolvem projeto de inovação que propõe soluções para problemas reais relacionados ao tema da temporada.

A FLL promove valores como trabalho em equipe, respeito, inclusão e competição saudável, preparando jovens para os desafios do século XXI. Presente em mais de 100 países, a competição envolve milhares de estudantes todos os anos. No Brasil, a categoria Challenge é organizada pelo Sesi, que desde 2012 leva a experiência transformadora para escolas e comunidades.

O tema da temporada é Unearthed, que convida os jovens a explorar o mundo da arqueologia e descobrir como o passado pode inspirar soluções para o futuro. As equipes precisaram investigar camadas do solo, artefatos e histórias esquecidas, propondo ideias inovadoras para desafios reais.

Além do projeto de inovação, os robôs são programados para cumprir 15 missões relacionadas à escavação, análise e preservação, em um cenário que simula o trabalho de arqueólogos. A temática conecta ciência, tecnologia e cultura, estimulando a curiosidade e a criatividade.

“Essa conquista reforça o compromisso do Sesi Catanduva com a educação inovadora, incentivando seus alunos a desenvolverem habilidades essenciais para o futuro, como resolução de problemas, colaboração e pensamento crítico. Parabéns aos Crocodilos pelo excelente desempenho e por representarem tão bem a cidade”, celebrou o professor Ronaldo Pereira.