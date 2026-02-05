Alunos do 5º ano do Internato da Medicina Fameca iniciam atividades

Alunos do 5º ano do curso de Medicina da Unifipa/Fameca iniciaram, na segunda-feira, 2, as atividades do Internato Médico. A cerimônia de recepção da nova turma foi realizada na Sala Movimento e Saúde, no campus sede, e reuniu autoridades acadêmicas e representantes do corpo docente.

Na abertura, o reitor Dr. Nelson Jimenes destacou a relevância do Internato para a formação profissional dos estudantes e para a consolidação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Na sequência, o diretor da Educação da Fundação Padre Albino, Bruno Dias, abordou o legado construído pela instituição e refletiu sobre o propósito da formação médica.

Ele também mencionou a conquista da nota máxima (5) no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enamed) pela turma 51 da Fameca, destacando o percurso acadêmico desenvolvido ao longo dos últimos anos e os desafios que se apresentam a partir do Internato.

O coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. Jorge Luís Valiatti, fez breve saudação aos alunos, reforçando a relevância do Internato para a trajetória profissional e para a prática médica; já a Dra. Leila Renata Ramires Masteguin, do Departamento Jurídico da Unifipa, abordou aspectos relacionados às responsabilidades legais e éticas inerentes ao exercício da Medicina.

Encerrando a cerimônia, o coordenador do Internato, Prof. Dr. Murillo Antonio Couto, apresentou a dinâmica das atividades que serão desenvolvidas ao longo desta etapa do curso, esclarecendo aspectos práticos da formação.

Também estiveram presentes a pró-reitora de Ensino de Graduação, Extensão, Assuntos Comunitários e EAD, Profa. Dra. Andreia de Haro Moreno, e a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Dra. Ana Paula Girol. Ao todo, 106 alunos iniciaram oficialmente o Internato Médico nesta data.

Os estudantes do 2º ao 6º ano do curso retornaram às aulas na segunda-feira. Na recepção aos veteranos, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) promoveu dinâmica em que os estudantes foram convidados a deixar mensagens positivas em painel que simboliza uma árvore sem galhos, representando o início do ano letivo. As mensagens, colocadas pelos alunos, simbolizaram as folhas da árvore. Durante a ação, também foram distribuídos picolés aos estudantes.