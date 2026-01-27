Aluno da rede pública conquista a maior nota da Fatec Catanduva

O estudante Gustavo Henrique Rainho Machado, de 18 anos, celebra a conquista do primeiro lugar no curso de Gestão Empresarial da Fatec Catanduva, alcançando a maior nota geral do polo local da instituição.

Gustavo acertou 47 das 60 questões da prova objetiva e obteve 90 pontos na redação, destacando-se entre os 165 candidatos inscritos exclusivamente para o curso de Gestão Empresarial.

Aluno oriundo integralmente da rede pública de ensino, Gustavo concluiu, ao final de 2025, o curso técnico em Administração na Etec Elias Nechar. Durante a formação técnica, conquistou uma vaga de estágio em uma empresa de Catanduva, onde permanece atuando na área administrativa.

Dedicado aos estudos, o jovem também prestou vestibulares em outras instituições e acaba de ser classificado na Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Jaboticabal, no curso de Administração, ampliando ainda mais suas conquistas acadêmicas.

Para Gustavo, o resultado representa a concretização de um esforço contínuo. “Sempre estudei em escola pública e me dediquei muito, conciliando os estudos com o estágio. Sou muito grato a Deus, à minha família e aos meus professores, que sempre me incentivaram. Esse resultado mostra que é possível alcançar grandes conquistas com foco, fé e perseverança”, destacou o estudante.

O desempenho alcançado reforça a qualidade do ensino público e evidencia que a dedicação, aliada ao apoio familiar e educacional, é fundamental para o ingresso em instituições públicas de ensino superior de excelência.