Geral
Aluno da rede pública conquista a maior nota da Fatec Catanduva
Foto: Arquivo Pessoal - Gustavo Machado acertou 47 das 60 questões da prova objetiva da Fatec
Gustavo Henrique Rainho Machado ficou em primeiro lugar no curso de Gestão Empresarial
Por Da Reportagem Local | 27 de janeiro, 2026

O estudante Gustavo Henrique Rainho Machado, de 18 anos, celebra a conquista do primeiro lugar no curso de Gestão Empresarial da Fatec Catanduva, alcançando a maior nota geral do polo local da instituição.

Gustavo acertou 47 das 60 questões da prova objetiva e obteve 90 pontos na redação, destacando-se entre os 165 candidatos inscritos exclusivamente para o curso de Gestão Empresarial.

Aluno oriundo integralmente da rede pública de ensino, Gustavo concluiu, ao final de 2025, o curso técnico em Administração na Etec Elias Nechar. Durante a formação técnica, conquistou uma vaga de estágio em uma empresa de Catanduva, onde permanece atuando na área administrativa.

Dedicado aos estudos, o jovem também prestou vestibulares em outras instituições e acaba de ser classificado na Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Jaboticabal, no curso de Administração, ampliando ainda mais suas conquistas acadêmicas.

Para Gustavo, o resultado representa a concretização de um esforço contínuo. “Sempre estudei em escola pública e me dediquei muito, conciliando os estudos com o estágio. Sou muito grato a Deus, à minha família e aos meus professores, que sempre me incentivaram. Esse resultado mostra que é possível alcançar grandes conquistas com foco, fé e perseverança”, destacou o estudante.

O desempenho alcançado reforça a qualidade do ensino público e evidencia que a dedicação, aliada ao apoio familiar e educacional, é fundamental para o ingresso em instituições públicas de ensino superior de excelência.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 05 de fevereiro de 2026
Líder na região, Catanduva exporta quase seis vezes mais que Rio Preto
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 05 de fevereiro de 2026
Colombo inicia contratações para a safra com 700 vagas de emprego
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 05 de fevereiro de 2026
Unidade para Tratamento de Queimados fez 167 internações em 2025
Leia mais