Almoço da AVCC em prol do HCC terá Baião de Dois em fevereiro

No dia 8 de fevereiro, a partir da 12h, será realizado o 3º Almoço Especial da AVCC de Ariranha – Associação de Voluntários de Combate ao Câncer. O evento ocupará o salão paroquial da cidade e terá renda 100% revertida para o Hospital de Câncer de Catanduva (HCC).

No cardápio, baião de dois, saladas variadas, antepasto de berinjela, torresmo, batatinha curtida, abobrinha em conserva, molho de alfavaca, além de torradas e geleia de pimenta. As bebidas serão vendidas à parte.

“Um prato cheio de sabor, solidariedade e amor ao próximo. O nosso 3º Almoço Especial da AVCC está chegando e cada convite vendido ajuda a salvar vidas. Participe, traga sua família, convide amigos e venha fazer parte dessa corrente do bem”, convida a AVCC.

Os convites estão disponíveis por R$ 60 para adultos e R$ 30 para crianças de 6 a 12 anos. Para adquirir, é preciso entrar em contato com os voluntários da AVCC de Ariranha.