Alistamento militar obrigatório começou no primeiro dia do ano

O Alistamento Militar 2026 teve início na quinta-feira, dia 1º de janeiro, e seguirá até 30 de junho. O processo é obrigatório para jovens brasileiros do sexo masculino, até mesmo para quem reside no exterior. Pelo segundo ano consecutivo, o alistamento também está aberto às mulheres que desejam voluntariamente prestar o serviço militar, desde que completem 18 anos em 2026.

O alistamento é feito gratuitamente no período estabelecido, mas quem perder o prazo arcará com multa por atraso e concorrerá à seleção do ano seguinte. Para as mulheres, o prazo de alistamento não será prorrogado. Em 2025, 1.029.323 homens e 33.721 mulheres se alistaram para servir às Forças Armadas, em 2026.

De acordo com o Ministério da Defesa, o serviço militar cria reserva estratégica de recursos humanos qualificados, pronta para ser mobilizada em situações que exijam a defesa nacional ou apoio em ações subsidiárias.

As inscrições podem ser feitas pela internet no site https://alistamento.eb.mil.br. É necessário ter cadastro na plataforma de serviços digitais do governo federal, o Gov.br. Também é possível fazer o procedimento de forma presencial na Junta de Serviço Militar, levando documentos de identificação. Em Catanduva, o endereço é rua Mato Grosso, 664, no Higienópolis.