Alimentação Forte vai orientar entregadores em parceria com a Guarda Municipal

Integrantes da Associação Alimentação Forte, de Catanduva, reuniram-se com o comandante Jeferson Rodrigues e o subcomandante Dassena, ambos da Guarda Civil Municipal (GCM), para tratar sobre os serviços de entrega em domicílio e a atuação dos entregadores nas ruas. A atividade foi acompanhada pelo assessor jurídico da entidade, advogado Caio Martani.

Foi alinhada parceria estratégica entre associação e GCM com intuito de reforçar as orientações e a educação no trânsito junto aos motociclistas trabalhadores de delivery, instruindo-os sobre as obrigações e, ao mesmo, a preocupação em preservar sua integridade física.

“Reconhecemos que a qualidade que buscamos na entrega do setor é essencial para um melhor aproveitamento, mas reconhecemos a ansiedade atual em receber esse produto, e a exigência em agilidade, impactando diretamente na eficiência da entrega e no bem-estar de cada pai e mãe de família que está nas ruas”, pontua a associação, em nota.

Um dos pontos abordados na reunião foram as abordagens feitas pela GCM para fiscalização desses profissionais, cujo intuito é garantir que estejam regularizados, bem como fechar o cerco ao “delivery do crime”, em que motociclistas a serviço do tráfico estão entregando drogas, disfarçados de entregadores comuns.

“Vamos ajudar no que for preciso na divulgação, para informar os nossos entregadores, os que prestam serviço para nós, justamente para agir na solução dos problemas. O intuito é instruí-los para que trabalhem da maneira correta. Se parar em uma fiscalização, estar com a moto em dia, já sabe a forma que vai ser abordado, e para ajudar mesmo na construção de um trânsito mais seguro para todos da população”, reforça o vice-presidente da entidade, Gustavo Pena.

De acordo com a Alimentação Forte, algumas orientações serão feitas pelas mídias e nas redes sociais, com recomendações à população e aos motociclistas.

GCM faz alertas aos entregadores

A Guarda Civil Municipal divulgou orientações aos motociclistas que trabalham com entregas. Ao entrar em atividade, o profissional deve conferir as condições do veículo, que deve estar com pneus em condições de uso e com a marca TWI intacta, sistema de iluminação funcionando, placa sempre legível e escapamento original ou dentro das normas do Contran. O condutor deve possuir CNH categoria A, manter o capacete afivelado e, claro, respeitar as leis de trânsito.