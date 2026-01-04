Alertas da Defesa Civil entram na rotina e apoiam prevenção de desastres

O Cell Broadcast, sistema de alerta via notificações por celular da Defesa Civil, emitiu 216 alertas durante o seu primeiro ano de funcionamento, incluindo dois disparados na segunda-feira, 29 de dezembro, por conta de chuvas. Para a região de Catanduva, a última mensagem chegou dois dias antes, indicando raios e ventos, com possibilidade de granizo em Catanduva e Elisiário.

Com a ferramenta, a população de São Paulo recebe avisos antes de eventos climáticos extremos, como fortes chuvas, baixa umidade e ondas de calor – prevenindo desastres.

Lançado em dezembro de 2024, o Cell Broadcast dispara sinais sonoros e mensagens de texto diretamente no celular das pessoas sem a necessidade de cadastro prévio. O alerta funciona mesmo se o aparelho estiver no modo silencioso. Assim, a população consegue se antecipar e evitar áreas de risco durante eventos como temporais e alagamentos.

Os alertas são georreferenciados. Ou seja, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil monitora áreas de risco potencialmente afetadas pelos eventos climáticos e dispara alertas segmentados. Os disparos chegam em celulares conectados às redes 4G ou 5G.

De acordo com levantamento obtido com dados da Defesa Civil de São Paulo, São Paulo (13), Guarulhos (7) e Guarujá (6) foram as cidades que mais receberam alertas. Além disso, ganham destaque também Ubatuba (6) e Peruíbe (4) indicando que o Cell Broadcast se consolidou como ferramenta estratégica de prevenção de desastres no litoral paulista.

No último ano, fevereiro despontou como o mês com maior concentração de alertas: foram 59, em um contexto de calor intenso e pancadas de chuva.