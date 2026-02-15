Ala Azul do Hospital Emílio Carlos é entregue totalmente reformada

Os Voluntários do Bem e a AEC - Associação de Assistência ao Hospital Emílio Carlos celebraram, na sexta-feira, 13, a entrega da nova Ala Azul do HEC, agora totalmente reformada e pronta para atender pacientes do SUS. O espaço passa a ter o nome do saudoso voluntário e benfeitor Sylvio Antonio Bueno Netto, em reconhecimento à sua contribuição histórica à instituição.

O novo setor de internação passou por renovação completa. Foram revitalizados 17 quartos, que somam 32 leitos de enfermaria 100% SUS, incluindo um leito de isolamento, garantindo mais segurança e controle de infecções. Além dos quartos, a modernização contemplou 21 sanitários e diversas áreas de suporte, como Posto de Enfermagem, Sala de Prescrição e Sala de Curativos.

Durante a cerimônia, Renata Rocha Bugatti, diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino, destacou a importância da união entre pessoas e entidades que acreditam que a saúde é um direito de todos. “A união, principalmente quando é pensada em prol da saúde, transforma realidades e fortalece o cuidado com quem mais precisa”, afirmou.

Ainda na solenidade, Luciana Vargas, presidente do Grupo Voluntários do Bem, reforçou a importância do compromisso coletivo com a saúde pública. “Hoje é um dia de muita alegria para nós. Os Voluntários do Bem, em parceria com a AEC, realizam mais esta benfeitoria dentro do Hospital Emílio Carlos, um hospital que atende não apenas a população de Catanduva, mas toda a região, especialmente pessoas que não têm condições de arcar com tratamento particular.”

O presidente da AEC, Rafael Gimenes, destacou que a Ala Azul é a quinta unidade reformada pela associação e ressaltou a homenagem prestada a Sylvio Antonio Bueno Netto. “Esta ala não poderia deixar de homenagear o nosso querido Sylvinho, que recentemente nos deixou. Foi ele quem esteve na base de tudo isso, contribuindo de forma decisiva para que essas transformações acontecessem. Agradeço a cada pessoa que confia na AEC e contribuiu de maneira generosa para que projetos como este se tornem realidade”, declarou.

Um dos fundadores da AEC, José Carlos Buch, em sua fala destacou o grande trabalho feito pela associação e agradeceu a cada um dos membros que fizeram e ainda fazem parte. “Desde de 2013 Deus nos escolheu para servir. Por nossa equipe passaram grandes pessoas, das quais umas não estão mais entre nós: Antônio Ruette, Marcelo Gimenes e Sylvio Bueno Neto. Mas nos deixaram seu legado de dinamismo, ensinamentos e equilíbrio.”

Ao final do evento, o presidente do Conselho de Administração da Fundação Padre Albino, Luciano Sanches Fernandes, ressaltou a relevância do trabalho desenvolvido pelas entidades parceiras para o cumprimento da missão institucional da FPA. “O que está sendo feito é de suma importância para que o propósito seja efetivamente cumprido. O trabalho dos voluntários é fundamental nesse processo, pois dependemos desse apoio para que o cuidado seja ainda mais potencializado e alcance quem mais precisa”, afirmou.

Com estrutura renovada e espaços revitalizados, a Nova Ala Azul volta a integrar a rede assistencial do HEC em melhores condições operacionais, contribuindo para a eficiência dos serviços e para a qualificação do atendimento, especialmente à população mais vulnerável.