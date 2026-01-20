Agrishow inicia este mês a venda de ingressos para a sua 31ª edição

Os ingressos para a Agrishow 2026, 31ª edição da principal feira de tecnologia para o agronegócio da América Latina, começam a ser comercializados em 26 de janeiro no site oficial do evento, agrishow.com.br. Cada dia de visitação custará R$ 75 no primeiro lote, disponível até 22 de fevereiro, com opções de meia-entrada a partir de R$ 37,50.

Assim como nas edições anteriores, os interessados deverão escolher, no ato da compra, o dia da semana em que desejam visitar a feira.

Além da credencial de entrada, válida para um dia inteiro, também será possível adquirir antecipadamente o ticket para uso do estacionamento, com valores a partir de R$ 75, variando de acordo com o tipo de veículo. Também estarão disponíveis pacotes para o estacionamento VIP, no valor de R$ 580 para os 5 dias de evento.

O segundo lote será disponibilizado a partir de 23 de fevereiro, com o valor de R$ 85 por dia de visitação. A quantidade de ingressos por dia e de tickets de estacionamento são limitadas, o que reforça a recomendação de compra antecipada pelo canal online. Na bilheteria do evento, que funcionará entre 27 de abril e 1º de maio, das 8h às 18h, o valor da entrada será R$ 150.

Além do estacionamento exclusivo, a organização da feira disponibilizará espaço dedicado a caravanas para facilitar o embarque e desembarque de grupos de pessoas.

Em sua 30ª edição, realizada em 2025, a Agrishow reuniu mais de 800 marcas expositoras e recebeu mais de 197 mil visitantes, em área de 520 mil m², apresentando inovações, soluções e tecnologias voltadas a diferentes perfis de produtores rurais e profissionais do setor.

A Agrishow é iniciativa das principais entidades do agronegócio no país: Abag - Associação Brasileira do Agronegócio, Abimaq - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Anda - Associação Nacional para Difusão de Adubos, Faesp - Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de São Paulo e SRB - Sociedade Rural Brasileira.