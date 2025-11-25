Agente Territorial participa da assinatura do Plano de Cultura

A agente territorial de Cultura da região imediata de Catanduva, Rose Amaral, esteve no Palácio do Planalto, em Brasília/DF, para acompanhar a assinatura do Plano Nacional de Cultura pelo presidente Lula e participar do Encontro do Programa Nacional dos Comitês de Cultura. O evento reuniu mais de 5 mil pessoas, entre agentes territoriais, gestores públicos e sociedade civil.

“Um grande momento para todos nós, Fazedores de Cultura. Um momento único para mim!

Fiz parte da delegação municipal e estadual, por Catanduva, como representante dos artesãos no Conselho Municipal de Cultura. Uma grande honra, pra mim, que participei ativamente da construção desse plano, como tantas outras pessoas da sociedade civil”, celebrou Rose.

O Plano Nacional de Cultura de 2025 a 2035 foi construído com participação popular, após diversas consultas públicas e diversas etapas: Conferências de Cultura Municipais, Estaduais, até chegar à 4° Conferência Nacional, seguindo agora para tramitação no Congresso Nacional.

Ela também enalteceu o Encontro do Programa Nacional dos Comitês de Cultura. “Em momento histórico, participantes do Plano Nacional de Cultura, com representantes de todos os cantos do Brasil, tiveram a oportunidade de participar de debates, palestras, oficinas, amostras culturais diversas, trazendo toda a potência e diversidade do nosso país.”

A série de atividades contemplou mesas temáticas, oficinas, rodas de conversa, grupos de trabalho e apresentações culturais visando a troca de experiências e o planejamento de novas ações para o fortalecimento das políticas culturais no país.