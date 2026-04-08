Afpesp inicia arrecadação de roupas de inverno em Termas de Ibirá

A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (Afpesp) anunciou a edição de 2026 da Campanha do Agasalho. Com o lema “O frio passa, o carinho fica”, a ação promove a mobilização dos associados, colaboradores e sociedade civil, a arrecadação voluntária de roupas de inverno, independentemente de tamanho, e roupas de cama, para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a próxima estação.

A arrecadação de peças de frio acontecerá de 6 de abril a 26 de junho. “Nosso objetivo é mobilizar um volume significativo de doações e proporcionar mais conforto a quem mais precisa neste inverno”, destaca Artur Marques, presidente da Afpesp.

Todas as unidades de lazer e regionais da entidade participarão. Para os voluntários que desejam entregar as peças, os endereços estão disponíveis no site https://www.afpesp.org.br. Na região, o ponto de coleta fica em Termas de Ibirá, na av. José Pinho Maia, n° 521, Vila Fonte.

Podem ser doados trajes como calças, jaquetas, cachecóis, moletons, casacos, luvas, meias e roupas de cama, como cobertores, edredons e mantas. Os itens devem ser novos ou estar limpos e em boas condições de uso. As arrecadações serão destinadas a instituições que atuam com público em situação de carência e desemparo comunitário.

“No ano passado, entregamos 11.028 peças para 30 entidades sociais. Cada doação representa um gesto de cuidado e solidariedade. Contamos com o engajamento de todos para tornar esta campanha ainda mais impactante e ampliar essa corrente do bem”, ressalta Marques.

QUASE 100 ANOS

A Afpesp é uma entidade sem fins lucrativos e direcionada ao bem-estar dos servidores civis estaduais, municipais e federais atuantes do território paulista, que completa 95 anos em 2026. Também cumpre papel histórico na defesa do servidor público e de sua relevância social.

É a maior instituição associativa da América Latina, com 256 mil associados e 23 unidades de lazer em São Paulo e Minas Gerais, além da Unidade Capital e do Clube de Campo Vinhedo.