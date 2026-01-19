ACE traz mentor global para ensinar a investir no mercado americano

Com a volatilidade do cenário econômico brasileiro no radar de 2026, a busca por segurança financeira tornou-se prioridade para o empresariado. Para responder a essa demanda, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Catanduva promoverá workshop com Osmar Gonçalves, um dos maiores especialistas em gestão global, na próxima quinta-feira, 22, às 9h.

Com mais de 35 anos de experiência e carreira consolidada em cargos executivos na IBM, nos Estados Unidos e no Brasil, ele apresentará visão prática antes restrita às grandes corporações. O foco da palestra "Internacionalização e Investimentos nos EUA" é mostrar que a dolarização não é luxo, mas ferramenta de sobrevivência e crescimento para negócios de qualquer porte.

Diferente de abordagens teóricas, o encontro exibirá modelos reais de expansão e estruturas empresariais americanas que permitem ao empresário local diversificar seus rendimentos em moeda forte. “O objetivo não é apenas falar sobre investir fora, mas sobre como criar um ‘escudo’ para o patrimônio construído aqui em Catanduva, aproveitando as oportunidades reais que o mercado americano oferece em 2026”, explica Osmar Gonçalves.

Para Fabio Malheiros, coordenador do Núcleo de Comércio Exterior (Nace) da ACE, o evento é um divisor de águas para a visão estratégica local. “Queremos que o empreendedor de nossa cidade entenda que ele pode, sim, acessar o mercado global. Trazer um mentor do gabarito do Osmar é oferecer ao nosso associado as mesmas ferramentas que os grandes investidores utilizam”, afirma.

INGRESSO

Reforçando o compromisso social da entidade, a entrada para o evento é gratuita, mediante à doação de 1 kg de alimento não perecível. As doações serão revertidas a instituições assistenciais de Catanduva. Devido à alta procura e à capacidade limitada do anfiteatro, a ACE recomenda que os interessados garantam suas vagas antecipadamente através da plataforma Sympla.