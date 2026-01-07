ACE ensina empresários a acessarem crédito do BNDES com juros baixos

A Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) realizará no dia 30 de janeiro, às 7h30, o 6º Conecta ACE, voltado o fortalecimento financeiro das empresas. O tema central será o acesso às linhas de crédito do BNDES, apresentando como empresários de todos os setores podem utilizar recursos públicos para financiar expansões, máquinas e reformas com taxas de juros reduzidas.

O palestrante convidado é o professor Wellington Desidério, doutor e mestre em Engenharia de Produção pela UFSCar e pesquisador da Fatec. O conteúdo apresentado é fruto de projeto de pesquisa de três anos desenvolvido na Fatec, que estuda justamente o comportamento das indústrias de Catanduva em relação ao crédito governamental. O objetivo é transformar esse estudo acadêmico em ferramentas práticas para o dia a dia do empreendedor.

"O BNDES oferece taxas muito baixas, chamadas de juros subsidiados, que são essenciais para quem quer comprar uma máquina nova ou reformar sem comprometer o caixa. Meu objetivo no Conecta ACE é mostrar que esse crédito é acessível não só para a indústria, mas para o comércio e prestadores de serviço que buscam retorno financeiro sólido em 2026", explica.

Durante o encontro, serão apresentados casos reais de empresas que já utilizaram esses recursos e o passo a passo para que novos negócios consigam o benefício. “O desconhecimento muitas vezes impede o empresário de buscar o crédito mais barato”, afirma o professor.

O evento é oportunidade para networking e atualização sobre o cenário financeiro nacional aplicado à realidade de Catanduva. Devido ao formato do encontro, as vagas são limitadas. Informações na sede da ACE Catanduva ou pelo telefone 17 3524-9844.