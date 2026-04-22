ACE conquista isenção de IPTU e celebra igualdade após 20 anos de espera

A Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) oficializou a conquista da isenção do IPTU junto à Prefeitura Municipal. A medida encerra um pleito de duas décadas e estabelece um cenário de equidade com outras instituições da cidade que desfrutavam do benefício, como a Associação da Polícia Militar, Associação dos Engenheiros, Sindicato Rural e Associação Nipo.

A conquista é reflexo de trabalho da atual gestão, que buscou condições iguais de atuação em comparação a outras entidades de classe e associações comerciais de grandes centros, como São José do Rio Preto, onde a isenção é prática consolidada em reconhecimento ao serviço prestado.

No mesmo sentido, a ACE obteve, ao final do ano passado, o reconhecimento como entidade de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 18.366/2025. No parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de São Paulo, o relator foi enfático ao destacar o mérito da associação, frisando que ela “presta relevantes serviços à população”.

Para o presidente da ACE, Fábio Rinaldi Manzano, a isenção do IPTU é uma vitória da transparência e da justiça. "Não buscávamos um privilégio, mas sim a igualdade. Queríamos apenas as mesmas condições de outras instituições de relevância pública em nossa cidade. Esse valor poupado agora retorna diretamente para a população através de oportunidades, empregos, geração de renda, campanhas em prol do empreendedorismo em datas comemorativas e demais eventos gratuitos, como a nossa Feira de Empregabilidade", afirma.

O presidente reforça que a ACE também mantém atuação forte na área cultural e beneficente, a exemplo do lançamento do livro sobre empreendedorismo feminino “Elas Empreendem”, no último dia 6 de março, cuja renda será totalmente revertida à Associação Destemidas.

“A diretoria da ACE agradece o empenho da equipe técnica da Prefeitura Municipal e a chancela do prefeito, que compreendeu a legitimidade do pedido e a importância de equiparar a ACE às demais entidades que constroem a história de Catanduva”, completa, em nota, a entidade.