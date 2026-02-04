ACE Catanduva promove Feira da Empregabilidade no dia 25 de fevereiro

A Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) prepara para o dia 25 de fevereiro, das 14h às 20h, o 1º ACE Emprega - Feira da Empregabilidade. O evento, que será realizado no Salão de Eventos do Clube do Tênis, surge como resposta estratégica aos desafios do mercado de trabalho local, buscando aproximar profissionais que desejam nova oportunidade e empresários que enfrentam dificuldades constantes para preencher seus postos de trabalho.

A iniciativa pretende sanar uma das principais dores do setor produtivo a microrregião: a escassez de profissionais qualificados para funções específicas. Ao mesmo tempo, a feira oferecerá vitrine real para quem busca recolocação ou o primeiro emprego, permitindo que o candidato apresente suas competências diretamente aos departamentos de Recursos Humanos de diversas empresas da região, em um ambiente planejado para o networking e recrutamento.

Segundo o presidente da ACE, Fabio Rinaldi Manzano, a feira é um marco no apoio ao ecossistema econômico de toda a região e reforça o papel social da entidade. “Nossa gestão entende que a força de todo seguimento empreendedor depende diretamente das pessoas. A ACE Emprega foi idealizada para ser essa ponte necessária: de um lado, ajudamos o trabalhador a encontrar sua vaga e, de outro, oferecemos solução imediata ao associado que precisa de talentos para crescer. É o associativismo atuando de forma prática no desenvolvimento de Catanduva e toda a região”, destaca.

Para garantir a qualidade técnica e o suporte educacional, a ACE conta com o apoio institucional da Fatec, do Instituto Federal (IFSP), do Senai e do Sesi, instituições que são referência em qualificação profissional e que orientarão os participantes durante o evento.

CADASTROS

Para participar do 1º ACE Emprega Catanduva, é obrigatório realizar dois cadastros: o primeiro é a inscrição no evento pelo Sympla e o segundo é o cadastro na plataforma de vagas da ACE, através do sistema Empregare. Sem esses procedimentos, o candidato não conseguirá cadastrar seu currículo e participar presencialmente do evento, que pretende abrigar stands que replicarão o ambiente organizacional de cada empresa e instituições parceiras. Para a participação no dia, é sugerida a doação de um quilo de alimento que será destinado à instituição beneficente.

O evento é uma realização da ACE Catanduva e reafirma o compromisso da nova diretoria com a modernização e a geração de valor para a comunidade. As empresas interessadas em oferecer suas vagas e os candidatos que buscam novos horizontes profissionais devem garantir suas inscrições o quanto antes, uma vez que a expectativa de público para esta primeira edição é alta. Os sites para cadastro são www.sympla.com.br e https://acecatanduva.empregare.com. O telefone para informações é 17 3524-9844.