ACE Catanduva faz palestra sobre investimentos nos EUA

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Catanduva abrirá a agenda de 2026 com um evento de alto impacto, focado em segurança patrimonial e crescimento internacional. No dia 22 de janeiro, o anfiteatro da instituição será palco da palestra "Internacionalização e Investimentos nos EUA – Oportunidades Reais para 2026", ministrada por Osmar Gonçalves, mentor e conselheiro empresarial com mais de 35 anos de experiência em gestão no Brasil e nos Estados Unidos, incluindo passagens por cargos executivos globais na IBM.

Em um cenário de forte volatilidade econômica no Brasil, o encontro foi estruturado para apresentar caminhos práticos e acessíveis sobre como empresários e investidores podem utilizar a dolarização inteligente e a internacionalização dos seus negócios como estratégias complementares para construir um futuro mais seguro e sustentável.

Os participantes terão acesso a uma análise estratégica, estruturas empresariais dos EUA e modelos reais de investimento e expansão, adaptados ao perfil econômico da região.

Osmar Gonçalves, especialista na gestão de organizações para o crescimento sustentável no exterior, ressalta a urgência do tema: "Em um cenário de incerteza e desvalorização do Real, a dolarização e a internacionalização não são mais luxos, mas sim estratégias complementares para construir um futuro mais seguro e sustentável. Nosso objetivo é mostrar, de forma prática, como o empresário de Catanduva pode proteger seu patrimônio e identificar oportunidades reais no mercado americano".

O evento é promovido em um esforço da ACE para fortalecer o conhecimento estratégico da classe empreendedora da cidade e região, sendo a iniciativa coordenada pelo Núcleo de Comércio Exterior (NACE) da entidade.

Para o coordenador do NACE, Fabio Malheiros, o investimento em conteúdo internacional é vital para a competitividade. "Eventos como este são fundamentais porque ampliam o horizonte estratégico do empresário local. A economia global exige atualização constante, e o empreendedor que entende como funciona o mercado internacional ganha competitividade e segurança. Começar 2026 abordando investimentos em dólar coloca Catanduva na rota das cidades que pensam grande", afirma.

INGRESSO SOLIDÁRIO

A palestra será realizada no dia 22 de janeiro, às 9h, na sede da ACE, que fica na rua Alagoas, 147, no Centro. A participação é gratuita, porém, com ingresso solidário: um quilo de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição assistencial. Para garantir a vaga, os interessados devem realizar a inscrição previamente pelo Sympla (https://www.sympla.com.br).