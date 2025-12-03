Esporte
ACD Catanduva participa de etapa final do Circuito Inclusão
Foto: Divulgação - Paratleta Deise ficou em 4º lugar com o triciclo guiado por Marcos Braga
Evento celebrou o protagonismo de pessoas com deficiência por meio do esporte
Por Da Reportagem Local | 03 de dezembro, 2025

A equipe de atletismo de atletas com deficiência - ACD Catanduva/Smel participou no último domingo, 30, da etapa de encerramento do Circuito Inclusão promovido pelo Instituto Unimed Rio Preto, em São José do Rio Preto.

O evento teve como objetivo promover a inclusão e valorização das pessoas com deficiência, incentivando a participação de paratletas ou não, em provas de corrida de rua e caminhada.

De acordo com a equipe, o dia foi marcado por muita diversão, emoção e superação, tanto para os paratletas quanto para os guias voluntários e profissionais envolvidos.

Um dos destaques da competição foi a paratleta de Catanduva, Deise Cristina Siqueira Silva, que conquistou o 4º lugar geral feminino, na corrida de 5 quilômetros com triciclo adaptado e guiado pelo voluntário Marcos Braga.

Para a ACD Catanduva, iniciativas como o Circuito Inclusão reforçam a importância do esporte como ferramenta de integração social, valorização da diversidade e fortalecimento da autonomia das pessoas com deficiência.

PARESP

Ainda em novembro, a equipe participou da etapa estadual final dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp) e a paratleta Thaís de Paula Lazarine conquistou a medalha de bronze na corrida de 100 metros, na modalidade deficiência física.

