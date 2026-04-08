Ação solidária em Monte Aprazível doa itens de higiene à FPA

Uma iniciativa que começou de forma simples dentro da sala de aula se transformou em gesto amplo de cuidado. A Faculdade e Colégio Dom Bosco de Monte Aprazível (Faeca Dom Bosco) doou produtos de higiene pessoal arrecadados por meio da ação social Faeca Solidária, destinada às unidades da Fundação Padre Albino.

Os itens foram entregues no dia 1º de abril pelo professor João Ângelo Segantin, diretor acadêmico da instituição. A ação teve início durante o período de Carnaval, em que alunos do curso de Administração sugeriram a possibilidade de emendar o feriado.

Como alternativa, o professor propôs a arrecadação de itens de higiene pessoal como forma de participação, evitando faltas e incentivando o engajamento social. A iniciativa rapidamente ganhou adesão e ultrapassou a turma inicial, envolvendo estudantes de outros cursos da Faeca, que também contribuíram com as doações.

A ideia de destinar os itens para Catanduva surgiu a partir do relato de uma aluna, que já havia sido atendida na Unidade de Terapia de Queimados (UTQ) do Hospital Padre Albino.

Sensibilizada pela experiência, ela sugeriu a arrecadação dos produtos, que posteriormente foram destinados para atendimento das demandas das unidades da Fundação, incluindo o Hospital Padre Albino, Hospital Emílio Carlos e o Hospital de Câncer de Catanduva (HCC).