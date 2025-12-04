Ação intensiva reduz casos de dengue em mais de 70%

Levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde revelou queda de cerca de 72% nos casos positivos de dengue no segundo semestre de 2025, em relação ao mesmo período de 2024. Detalhando os números, foram 1.143 casos positivos de julho a novembro de 2024, enquanto no mesmo período de 2025 a cidade contabilizou 321 casos.

De acordo com o relatório, a diminuição pode ser observada mês a mês. Em julho, os casos passaram de 375 (em 2024) para 85 (em 2025); em agosto, de 222 para 52; em setembro, de 142 para 84; em outubro, de 198 para 93; e em novembro, o resultado parcial mostra queda de 206 para apenas 7 neste ano, mas ainda existem exames aguardando resultados.

Em nota, a Secretaria de Saúde ressaltou que a EMCAa - Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti mantém trabalho ininterrupto e intensificado no combate à dengue. “Mesmo durante os meses de estiagem, quando historicamente há menor incidência da doença, as equipes seguiram atuando todos os dias, em diversas frentes de ação”, pontuou.

Agora, com o retorno das chuvas, o trabalho ganhou mais força, com mutirões de combate ao mosquito em mais de 20 bairros, orientações casa a casa e reforço na eliminação de criadouros. De fevereiro a novembro de 2025, foram retiradas das ruas mais de 51 toneladas de volumosos, como pneus, móveis e eletrodomésticos inservíveis, que podem ser criadouros do vetor.

MUTIRÕES

Em novembro, as ações de bloqueio e mutirões passaram pelo Jardim Belém, Vila Rodrigues, Vila Guzzo, Vila Stocco, Jardim do Lago, Santo Antônio, Agudo Romão, Del Rey, Miguel Elias, São Luís, Paulista, Ipiranga, Distrito Industrial, Flamingo, Ipanema, Giordano Mestrinelli e Gaviolli. De 3 a 6 de dezembro, os alvos serão a Vila Engrácia, Martani, Top Life, José Cury e Agudo Romão 2.