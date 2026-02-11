‘Abre alas para a segurança’: Carnaval exige atenção para riscos elétricos

Faltam poucos dias para o Carnaval e os mais animados já estão se organizando para curtir a folia no feriadão. Seja no desfile de rua, atrás no trio elétrico ou no baile de salão, é preciso “abrir alas para a segurança” para evitar acidentes envolvendo eletricidade.

A técnica de Segurança da Energisa Sul-Sudeste, Ana Bruinsma Coelho, chama a atenção para os riscos visíveis e ocultos, e orienta como prevenir acidentes elétricos durante o carnaval.

“Quando se fala em carnaval, imediatamente vem à mente a imagem de serpentinas, spray de espuma, trio elétrico. E muita gente nem imagina que, perto da rede elétrica, eles representam um risco à segurança dos foliões, pois podem provocar choque elétrico”, alerta.

Nos desfiles de rua, trio elétrico ou carro alegórico, os riscos estão relacionados à altura dos adereços e fantasias, por exemplo. Tudo isso precisa ser mantido longe da rede e a distância mínima recomendada para garantir segurança é de dois metros.

No chão, os foliões precisam ficar atentos para não pisar, tropeçar ou ter contato com nenhum cabo, extensão ou equipamento elétrico que possa estar exposto de maneira incorreta e insegura, principalmente nos dias de chuvas.

Os organizadores e promotores das festas também precisam se conscientizar dos riscos, principalmente na montagem das estruturas elétricas provisórias. “Extensões, emendas ou fios desencapados não devem ser utilizados. Por isso, é importante contratar profissionais especializados e habilitados para fazer as instalações”, enfatiza.

Outra orientação é quanto à montagem e condução de trios elétricos e carros alegóricos. É preciso estudar o trajeto antecipadamente, garantindo que em cada trecho e manobra seja mantida uma distância segura da rede de energia.

“Isso porque há situações em que a simples proximidade de um equipamento metálico com a fiação [e não necessariamente o toque] pode causar uma descarga por indução elétrica, provocando queimaduras, fraturas, lesões ou até a morte”, alerta a técnica de Segurança.

FESTAS EM FAMÍLIA



Quando a comemoração é em casa, sítios ou chácaras, a recomendação é não improvisar. “Nada de improviso! Evite o uso de extensões, benjamins e adaptadores. Fios escondidos ou emendados plugando vários equipamentos em uma mesma tomada podem causar sobrecarga, ocasionando um curto-circuito, choque elétrico e até incêndios”, orienta.

Outro alerta é para a velha máxima de que água e eletricidade também não combinam. “Então deixe aparelhos elétricos longe da água e, ao manusear qualquer equipamento como aparelhos de som, freezers ou geladeiras, esteja sempre calçado e com as mãos secas”.