Aberto de Tênis OAB-Caasp abre temporada com jogos em Catanduva

A temporada 2026 do tênis da advocacia paulista começa nos dias 28 de fevereiro e 1° de março, com a realização da 126ª edição do Aberto OAB-Caasp, em Catanduva. O evento integra o calendário esportivo da entidade e tem como proposta estimular a prática da modalidade, ampliar o convívio entre profissionais do Direito e fortalecer ações voltadas à saúde e bem-estar.

A etapa será realizada no Clube de Tênis Catanduva. As inscrições seguem abertas até esta terça-feira, 24 de fevereiro, e devem ser feitas pelo site da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, responsável pela organização do circuito em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil.

O tênis na Caasp passa a adotar o formato de circuito, substituindo o antigo modelo e integrando-se ao calendário esportivo anual. A partir de 2026, a modalidade contará com oito etapas distribuídas por São Bernardo do Campo, Taubaté, São José do Rio Preto, Catanduva, Santos, São Paulo e Ribeirão Preto, além da grande final em Campinas.

As etapas realizadas em São Bernardo do Campo, Taubaté e São José do Rio Preto terão peso um no ranking. Catanduva, Santos, São Paulo e Ribeirão Preto terão peso dois. A pontuação acumulada ao longo do circuito classificará os 16 melhores atletas de cada categoria para a final.

Para o diretor de Esportes e Lazer da Caasp, Fábio Mariz, o Circuito de Tênis vai além da competição esportiva e cumpre um papel estratégico dentro da política de atenção à advocacia promovida pela entidade. Segundo ele, o torneio cria oportunidades de convivência fora do ambiente profissional e reforça hábitos ligados à qualidade de vida.

“O esporte é uma ferramenta essencial para a saúde física e mental e também um espaço importante de integração. Quando o advogado participa de um evento como o Circuito de Tênis, ele encontra um ambiente que favorece o equilíbrio, o convívio e a troca de experiências entre colegas de diferentes regiões. É um momento de sair da rotina profissional e fortalecer os vínculos da advocacia paulista por meio do esporte”, afirmou Fábio Mariz.

CATEGORIAS

O torneio em Catanduva contará com disputas nas categorias Iniciante e Intermediária. No Intermediário, as provas serão divididas por faixas etárias no masculino e no feminino, além das categorias de duplas masculina, feminina e mista. Já na categoria Iniciante, as disputas ocorrem sem divisão por idade, contemplando atletas dos dois gêneros. A confirmação das categorias dependerá da formação de quórum mínimo de inscritos.

A modalidade também passa por reorganização das categorias, com foco no equilíbrio competitivo e enquadramento de atletas mais experientes. Permanecem as categorias Iniciante Masculino e Feminino. O Masculino Intermediário será dividido por faixas etárias: até 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos e acima de 70 anos. No Feminino Intermediário, a divisão por idade poderá ocorrer conforme o quórum, nas faixas até 49 anos e acima de 50 anos.

As inscrições têm valores diferenciados conforme a categoria. No Iniciante, o investimento é de R$ 60 e, na Intermediária, o valor é de R$ 110. Mais informações sobre inscrições, regulamento e detalhes da competição estão disponíveis no site da Caasp (https://www.caasp.org.br).