‘ABC da Informática’ da Unifipa inicia inscrições para o primeiro semestre

Estão abertas as inscrições para a 43ª turma do projeto de extensão “O ABC da Informática para Pessoas Idosas”, oferecido pelo curso de Administração da Unifipa. Neste semestre, as atividades terão como tema “Inteligência Artificial na Prática: Noções e Aplicações para a Melhor Idade”, abordando de que forma a tecnologia pode auxiliar em tarefas do cotidiano.

As inscrições seguem até o dia 2 de março. O início das aulas está previsto para 3 de março, com término em julho. Os encontros serão realizados às terças-feiras, das 15h às 17h, no Campus São Francisco. O curso é ministrado pelo Prof. Me. José Claudinei Cordeiro, docente da Administração Unifipa. Embora o público-alvo seja formado por pessoas idosas, a participação é aberta a interessados que não possuam conhecimentos em informática. A iniciativa é gratuita.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Campus São Francisco, na rua Seminário, 281, no São Francisco, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 20h. As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 17 3311-4800 ou WhatsApp 17 99789-8109.