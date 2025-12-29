Abaixo-assinado pede volta de circular entre Catanduva e Novo Horizonte

Passados mais de 2 anos desde que a linha de ônibus que ligava Catanduva, Itajobi e Novo Horizonte foi suspensa, um morador de Novo Horizonte, Jordão dos Santos Brito, decidiu fazer um novo abaixo-assinado para pleitear o retorno do transporte público. Desta vez, ele conseguiu recolher mais de 2 mil assinaturas e apresentará o documento às autoridades.

“Muito obrigado a cada um de vocês que contribuíram com esse projeto, que é de grande importância para toda a população de Novo Horizonte. Vou protocolar esse abaixo-assinado na Câmara Municipal e na Prefeitura de Novo Horizonte e, em seguida, no Ministério Público, no Fórum da Comarca de Novo Horizonte, solicitando a volta dos ônibus circulares”, anunciou.

Na visão de Brito, erros cometidos no abaixo-assinado anterior, que teve quase mil apoiadores, podem ter contribuído para o bloqueio da linha da Viação Luwasa, que é operada pela Expresso Itamarati, suspensa inicialmente na pandemia do coronavírus, devido à falta de passageiros.

“O prazo em caráter experimental de 60 dias foi muito curto, além de não ter sido feita divulgação adequada com um carro de som nas ruas e cartazes em cada estabelecimento comercial para que toda a população soubesse da volta do circular. Tanto é verdade que depois da paralisação muitas pessoas comentaram que não sabiam que tinha os horários de volta.”

Ele faz referência ao período em que a linha foi retomada em esquema de teste, pelo prazo de 60 dias, em dezembro de 2023, a partir da intervenção do prefeito de Novo Horizonte, Fabiano Belentani. Naquela ocasião, foram fixados dois horários por dia, com saída de Novo Horizonte às 6h e retorno às 17h20. Depois de dois meses, a linha foi paralisada em definitivo pela Artesp.

“Por isso resolvi mudar o texto para que seja um prazo de 120 dias, ou seja, 4 meses, e assim terá tempo suficiente pra toda a população, gradativamente, saber que já tem os horários pra Itajobi e Catanduva. Já se passaram mais de 2 anos da paralisação”, complementa Brito.