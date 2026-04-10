A viola na roda: Osni Ribeiro chega a Tabapuã com 40 anos de história

Tabapuã recebe nesta sexta, às 20h, no Teatro Gigi, o espetáculo “40 anos de viola e cantoria”, do violeiro, cantador e compositor Osni Ribeiro. Com entrada gratuita, a apresentação marca um momento simbólico: é o primeiro dos últimos shows da turnê, que celebra quatro décadas de trajetória dedicadas à música brasileira e à cultura caipira.

Pela primeira vez na cidade, o violeiro leva ao público um show que é memória e celebração. Entre causos, canções e ponteios de viola, o artista revisita sua caminhada e reafirma a força de uma tradição viva, que segue se reinventando ao longo do tempo.

Tabapuã, cujo nome de origem indígena remete à ideia de “aldeia redonda”, carrega em si o sentido de encontro — imagem que dialoga diretamente com o espírito do espetáculo. Conhecida também por dar nome a uma importante raça de gado zebuíno brasileiro, a cidade se destaca por sua identidade ligada à terra, à cultura e à vida do interior.

“Cada cidade tem sua escuta, seu tempo, sua forma de acolher. Chegar a Tabapuã pela primeira vez, nesse momento da turnê, é abrir mais uma roda de cantoria”, comenta Ribeiro.

Com mais de 40 anos de carreira, o artista construiu obra consistente, marcada pelo equilíbrio entre tradição e contemporaneidade. Sua música nasce da vivência, do chão e da observação sensível do cotidiano, traduzida em poesia e melodia.

Ao inaugurar a reta final da turnê em Tabapuã, o show ganha ainda mais força simbólica — um convite para que o público faça parte desse momento de travessia, onde a estrada percorrida encontra novos caminhos e novos encontros.

O espetáculo integra projeto contemplado pelo programa de fomento e incentivo à cultura da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Ministério da Cultura - Proac/PNAB, com apoio da Prefeitura de Tabapuã. Uma noite para ouvir, sentir e celebrar — porque a viola, quando chama, sempre encontra resposta.