46 estudantes do Prontos pro Mundo embarcam hoje para a Irlanda

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) embarca 46 estudantes para a Irlanda, no intercâmbio do programa Prontos pro Mundo, nesta sexta-feira, 2 de janeiro. Esse é o primeiro embarque do ano e também a primeira vez que alunos do Ensino Médio da rede estadual de ensino viajam para a Irlanda por meio do programa.

Os 46 estudantes vêm de 36 cidades paulistas, incluindo duas do Noroeste Paulista – casos de Olímpia e São José do Rio Preto. Para o primeiro semestre de 2026, cinco alunos da região de Catanduva foram selecionados para compor o primeiro grupo de 500 intercambistas. Os alunos são moradores de Ariranha, Catanduva, Catiguá, Marapoama e Santa Adélia.

A cada ano, o Governo do Estado levará 1.000 estudantes a países de língua inglesa para uma viagem de três meses. Durante este período, os adolescentes são hospedados por famílias anfitriãs e matriculados em high school - etapa semelhante ao Ensino Médio. Além da Irlanda, os destinos serão Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido.

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Seduc-SP. Documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Durante estadia no exterior, alunos também são beneficiados com uma bolsa-auxílio para despesas pessoais.

SELECIONADOS

Os alunos aprovados na região foram Kelvin Pereira de Carvalho, da escola Antonio Carlos, de Catiguá; Maria Luiza Cezare Coelho, da escola Prof. Bento de Siqueira, de Marapoama; Cauã José de Moraes, da escola Giuseppe Formigoni, de Santa Adélia; Ana Júlia Grigoleto Xavier, da escola Nicola Mastrocola, de Catanduva; e Matheus Medrado, da escola Gabriel Hernandez, de Ariranha.