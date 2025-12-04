13º salário deve injetar R$ 160 milhões na economia de Catanduva

Segundo o levantamento, cerca de R$ 80 milhões já deveriam ter sido pagos até 30 de novembro

O pagamento do 13º salário, sempre aguardado pelos trabalhadores e pelo comércio, deve movimentar a economia de Catanduva neste final de ano. A projeção é que mais de R$ 159 milhões circulem no município em dezembro, impulsionando compras nas lojas, supermercados, alimentação fora do lar e demais setores.

A estimativa é do Observatório Econômico, com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o levantamento, cerca de R$ 80 milhões já deveriam ter sido pagos até 30 de novembro, conforme determina a lei. A segunda parcela, prevista para o final de dezembro, soma outros R$ 80 milhões, totalizando R$ 160 milhões.

Até setembro, Catanduva registrava 44.836 trabalhadores com carteira assinada. A média salarial do município era de R$ 3.557,40, segundo a RAIS, valor utilizado no cálculo das projeções. Os números se referem apenas aos empregos formais, que contempla trabalhadores contratados via CLT.

Para Fernando Braz, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, o montante projetado reflete aumento de 12% no potencial de consumo local. Ele atribui o resultado ao cenário positivo do mercado de trabalho: somente em 2025, Catanduva já acumula mais de 1.700 novos empregos, além de crescimento nas admissões da indústria, que tem elevado a média salarial.

“O aumento do dinheiro em circulação gera um efeito multiplicador na economia e representa uma oportunidade de crescimento no faturamento para todos os setores”, destaca o secretário.

O aquecimento da economia deve ser sentido principalmente pelo comércio, pelos supermercados e também pelos setores de alimentação fora do lar, como bares, restaurantes e lanchonetes, que costumam registrar maior movimento no fim do ano, impulsionados pelas confraternizações e encontros familiares.

As vendas de vestuário, calçados e eletroeletrônicos também tendem a crescer, especialmente em datas como Black Friday e Natal.

Segundo Braz, a Prefeitura de Catanduva também vem reforçando suas ações para geração de emprego e renda, por meio de cursos de capacitação, feirões de emprego e programas de educação empreendedora, iniciativas que contribuem para o fortalecimento da economia local.

Natal deve fortalecer circulação de pessoas

De acordo com a Prefeitura de Catanduva, o cenário econômico positivo projetado pela pesquisa se soma às ações adotadas para impulsionar o final de ano. O município investiu cerca de R$ 1 milhão na decoração natalina, com o objetivo de transformar Catanduva no principal destino de Natal da região. O Natal com Vida oferece shows e eventos culturais entre 5 e 23 de dezembro, atraindo visitantes e estimulando a circulação nas áreas comerciais. A programação coincide com o horário especial do comércio, que tem início no dia 8 de dezembro, ampliando as oportunidades de compras.