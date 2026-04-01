Workshop do 3º Setor aborda funcionamento de organizações sociais

Se você faz parte de uma associação, ONG, projeto social ou tem interesse em entender melhor como funcionam as organizações da sociedade civil, a Paulo de Tarso Assessoria e Consultoria realizará o 1º Workshop do 3º Setor, com entrada gratuita e certificado de participação.

O evento reunirá especialistas da área que irão compartilhar orientações práticas para fortalecer a gestão e a atuação das organizações sociais. A atividade será nesta quarta-feira, 1º de abril, às 19h, no auditório do Senac Catanduva, inscrições via Instagram @paulodetarsoassessoria.

Os palestrantes serão o advogado Dr. Renan Garcia, com o tema “Estatuto Social e Mesa Diretora”; o administrador e técnico em Contabilidade Cleber Ananias, com “CNPJ e Recursos Humanos”; o assistente social Rogério Sabino, que focará a “Política Pública de Assistência Social”; e a assistente social Ticiana Dias, com “Direitos Humanos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa”.

“Este workshop é uma excelente oportunidade para capacitação, troca de experiências e fortalecimento das organizações sociais da nossa região”, convida a assistente social Ticiana Dias.