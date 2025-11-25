Viaduto da Washington Luís é interditado para concretagem

O tráfego sob o viaduto do Km 449 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Mirassol, voltará a ser bloqueado nesta quarta-feira, 26, das 8 às 12h, nos dois sentidos, para serviço de concretagem. No mesmo período, os acostamentos sobre o viaduto também permanecerão interditados. O local já foi alvo de interdição de 16 a 24 de novembro para demolição da estrutura externa.

De acordo com a Ecovias Noroeste Paulista, antes das 8h e após as 12h, o trânsito estará liberado nos dois sentidos, porém, com estreitamento de faixa, o que vinha acontecendo até então em virtude das mesmas obras. A concessionária orienta os motoristas a respeitarem a sinalização, reduzirem a velocidade e planejarem o deslocamento com antecedência.

As obras no viaduto, que dá acesso às avenidas José Ricci e Dr. Antônio Cândido Moreira, integrantes do Complexo Viário Antônio Cândido Moreira, começaram em julho e devem ser concluídas em dezembro de 2025. Os trabalhos fazem parte do projeto de implantação das terceiras faixas da rodovia Washington Luís, nos trechos de Mirassol e São José do Rio Preto.