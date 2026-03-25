Variações do outono exigem atenção com a saúde da pessoa idosa

Com a chegada do outono, as variações de temperatura e o tempo mais seco passam a impactar diretamente a saúde da população, especialmente das pessoas idosas, mais suscetíveis a doenças respiratórias, alergias e infecções.

De acordo com a docente do curso de Medicina da Unifipa e preceptora da enfermaria de Clínica Médica e Geriatria do Hospital Emílio Carlos, Isabela de Souza Lima Lebron, o envelhecimento torna o organismo mais vulnerável, principalmente em estações com variações climáticas.

“Com o passar dos anos, o sistema imunológico sofre alterações que reduzem a capacidade de defesa do corpo, deixando a pessoa idosa mais suscetível a infecções. Além disso, fatores comuns nesta época, como o ar seco e a maior concentração de poluentes, contribuem para o agravamento de problemas respiratórios. Ambientes fechados também merecem atenção, já que favorecem a proliferação de ácaros e fungos”, lembra.

Outro ponto de atenção durante o outono é a gripe, uma das doenças mais comuns no período. Por isso, a vacinação contra a Influenza é fundamental, principalmente para a pessoa idosa, que faz parte do grupo prioritário. “A vacina é segura e essencial para prevenir complicações. Existe um mito de que ela causa gripe, mas isso não é verdade”, reforça a médica geriatra.

HÁBITOS SIMPLES

Manter alimentação equilibrada e rica em nutrientes é uma das principais formas de fortalecer o organismo. Dietas leves e saudáveis ajudam na imunidade e contribuem para o bem-estar.

Ainda segundo a dra. Isabela, a hidratação também merece destaque. “A sensação de sede diminui com a idade, mas a necessidade de hidratação continua. Por isso é fundamental manter a ingestão regular de água”, alerta.

Além disso, pequenas atitudes no dia a dia, como manter a casa arejada, sem poeira acumulada, são essenciais para atravessar o outono com mais saúde e qualidade de vida.