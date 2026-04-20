Vacinação na terceira idade é aliada essencial para evitar complicações

Com os avanços da medicina e da ciência, as vacinas se consolidaram como uma das ferramentas mais eficazes na prevenção de doenças. Mais do que evitar infecções, elas reduzem significativamente o risco de complicações graves e até de morte, um cuidado ainda mais importante para pessoas com 60+.

Na terceira idade, o sistema imunológico tende a ficar mais fragilizado, tornando o organismo mais vulnerável. De acordo com a docente do curso de Medicina da Unifipa e preceptora da enfermaria de Clínica Médica e Geriatria do Hospital Emílio Carlos, Isabela de Souza Lima Lebron, a população idosa é mais vulnerável devido à maior carga de doenças associadas a essa fase da vida.

“São pacientes com mais comorbidades, como pressão alta e diabetes, além do uso contínuo de diversos medicamentos, o que chamamos de polifarmácia. Isso favorece quadros infecciosos mais graves em comparação com o restante da população, exigindo mais cuidados. Por isso, é muito importante manter o calendário vacinal atualizado”, ressalta.

Diferente do que muitos pensam, a imunização não é apenas para crianças: idosos também possuem calendário vacinal específico que exige atenção contínua.

O cenário demográfico reforça essa necessidade. Segundo a Organização das Nações Unidas, até 2050 a população mundial com mais de 65 anos deve chegar a 1,6 bilhão de pessoas. No Brasil, o envelhecimento também é acelerado. Dados do IBGE mostram que, entre 2010 e 2022, o número de pessoas com mais de 60 anos cresceu 56%, ultrapassando os 32 milhões — cerca de 16% da população.

Em relação à prevenção, a médica destaca a importância das vacinas disponíveis atualmente e dos cuidados no dia a dia. “Hoje a gente tem vacinas que protegem contra patógenos mais comuns nesta época do ano, como a influenza, a pneumocócica e até contra o vírus sincicial respiratório. Também são fundamentais as doses contra difteria, tétano, coqueluche e hepatites, além dos reforços contra a Covid-19. Todas disponíveis gratuitamente pelo SUS.”

Além disso, é fundamental manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, boa ingestão de água e ambientes bem ventilados, evitar o acúmulo de poeira, manter roupas de cama sempre limpas, especialmente para idosos mais fragilizados. “Esses cuidados contribuem para evitar complicações, internações hospitalares e atendimentos em unidades de pronto atendimento”, orienta.