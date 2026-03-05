Técnico de Catanduva será auxiliar da Seleção Brasileira de Handebol

O servidor público municipal Osvalter Paulino Júnior foi convocado, de forma inédita, para integrar a Seleção Brasileira Master de Handebol 55+ masculina, na qualidade de auxiliar técnico, representando Catanduva em competição internacional.

Com trajetória iniciada em 1997, em Jaboticabal, e passagem entre 1998 e 2001 por Santa Adélia, Osvalter consolidou sua história esportiva a partir de 2002 em Catanduva, onde construiu carreira marcada por conquistas e formação de atletas na modalidade.

Ao longo de quase três décadas, acumulou medalhas nos Jogos Regionais e Abertos com equipes masculinas e femininas, títulos em ligas regionais e destaque na Liga Brasil. Em 2025, conquistou a medalha de bronze no Sul-Americano de Clubes Amadores, realizado em Varginha/MG.

Como técnico, também soma duas medalhas de bronze no Brazil Master Cup, sendo a mais recente com a equipe Smel Catanduva Handebol, campanha que impulsionou sua convocação.

A Seleção Brasileira Master 55+ disputará a 5ª Copa América da categoria, que será realizada em Natal, no Rio Grande do Norte, levando o nome de Catanduva ao cenário internacional.

"Humildemente, agradeço de coração ao super prefeito Padre Oswaldo, ao secretário Marcos Braga, ao diretor Caio Fordiani e a toda a equipe da Smel, que não medem esforços para apoiar o Handebol", elogiou Osvalter, reconhecendo o fortalecimento do esporte no município.