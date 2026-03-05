Festival de Jiu-Jitsu reúne quase 300 atletas no Conjunto Esportivo

O Conjunto Esportivo foi palco, no sábado, 28 de fevereiro, de um grande espetáculo de esporte, integração e espírito esportivo com a realização do Festival de Verão de Jiu-Jitsu. O evento, promovido pela Smel, em parceria com a Aces, reuniu 290 atletas inscritos, além de centenas de familiares, amigos e amantes do esporte que prestigiaram as disputas ao longo do dia.

Foi uma verdadeira celebração do jiu-jitsu e dos projetos sociais desenvolvidos no município, reforçando o papel do esporte como ferramenta de inclusão, disciplina e formação cidadã.

Na classificação geral por equipes, a Aces/Smel, que reúne os projetos sociais da prefeitura, somou 198 pontos e conquistou o primeiro lugar. No entanto, como anfitriã do evento, a equipe cedeu a posição como gesto de generosidade e respeito aos adversários. Apareceram na sequência na classificação final Jiu-Jitsu B para Cristo e Irmãos Rodrigues Jiu-Jitsu

“O festival foi marcado por organização, disciplina e grande participação do público, movimentando o Conjunto Esportivo e fortalecendo o calendário esportivo municipal. A Smel reafirma seu compromisso com a promoção de mais festivais e grandes eventos ao longo do ano”, enalteceu a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em nota.

Estão previstos para o primeiro semestre de 2026 o Festival de Judô, o Festival de Natação e outros eventos que serão confirmados em breve pelo setor.