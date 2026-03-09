SUS inicia teleatendimento para quem enfrenta problemas com apostas

Pessoas com problemas relacionados a jogos de apostas passam a contar com teleatendimento em saúde mental pelo SUS. O novo serviço terá capacidade inicial para até 600 pacientes por mês e será acessado pelo aplicativo Meu SUS Digital, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês.



Com investimento de R$ 2,5 milhões do Ministério da Saúde, o teleatendimento é destinado a pessoas com 18 anos ou mais, familiares e rede de apoio. O cadastro pode ser feito 24 horas por dia. Todas as informações seguem as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O acesso ao teleatendimento é feito pelo Meu SUS Digital, que funciona como porta de entrada para o cuidado. Depois de baixar o app, é preciso fazer o login com a conta gov.br. Na página inicial, clique em “Miniapps” e, em seguida, selecione “Problemas com jogos de apostas?”.

A pessoa terá acesso a um autoteste baseado em evidências científicas e validado no Brasil por especialistas com perguntas que ajudam a identificar sinais de risco e orientar o próximo passo. Se o resultado indicar risco moderado ou elevado, o encaminhamento para o teleatendimento é automático.



Nos casos de menor risco, o aplicativo orienta a procurar a Rede de Atenção Psicossocial (Raps), que inclui desde Centros de Atenção Psicossocial (Caps) a Unidades Básicas de Saúde (UBS).

TELEATENDIMENTO

As consultas são realizadas por vídeo, duram em média 45 minutos e fazem parte de ciclos estruturados de cuidado, que podem incluir até 13 consultas por paciente – seja em grupo com sua rede de apoio ou individualmente. O atendimento é gratuito e confidencial.



A equipe é formada por psicólogos e terapeutas ocupacionais, com apoio de médico psiquiatra quando necessário, além de articulação com assistência social e medicina de família para integração com os serviços locais. Após o cadastro, as orientações são enviadas pelo WhatsApp.



O modelo inclui telemonitoramento e integração com a rede do SUS e, sempre que necessário, os pacientes serão conduzidos ao atendimento presencial.