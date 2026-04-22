Simpósio de Higiene de Mãos da Unifipa reforça prevenção de infecções

Com foco na segurança do paciente e na qualidade da assistência será realizado no dia 5 de maio, das 13h30 às 16h30, na Sala Movimento e Saúde do Campus Sede da Unifipa, o Simpósio de Higiene de Mãos 2026. O evento reunirá profissionais, estudantes, gestores e lideranças da área da saúde para discutir práticas, desafios e estratégias relacionadas à higienização das mãos.

Com o tema “Da evidência à prática, da prática à cultura”, o simpósio propõe ampliar o debate sobre a transformação do conhecimento científico em ações efetivas no cotidiano dos serviços de saúde.

Segundo a enfermeira coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Patrícia Helena de Oliveira, o objetivo é “incentivar a prática correta da higiene das mãos e ampliar a conscientização sobre sua importância na prevenção de infecções, promovendo a segurança do paciente e fortalecendo o Programa de Controle de Infecções, conforme diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS)”.

A programação foi estruturada para proporcionar visão ampla e estratégica sobre o tema. Após a recepção e abertura oficial dos trabalhos, o médico infectologista Silvio Perpetuo Ribeiro, do Hospital Emílio Carlos, abrirá a sequência de palestras às 14h, com o tema “Onde estamos? Panorama atual da adesão à higienização das mãos e seus desafios”

Depois será a vez do infectologista Arlindo Schiesari Junior, às 15h, que falará sobre “Para onde vamos? Evidências, impacto assistencial e metas de melhoria”. Para completar, a partir das 15h30, o enfermeiro consultor Clinton Fabio conduzirá palestra com o tema “Da técnica à cultura: transformando conhecimento em prática com gestão e corresponsabilidade”.

A partir das 16h, haverá momento interativo para debate, troca de experiências e alinhamento institucional, com encerramento às 16h20. Os interessados podem acessar a programação completa e realizar a inscrição em https://doity.com.br/simposio-de-higiene-de-maos.