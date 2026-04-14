Sessão da Câmara é transferida para quarta em função do feriado

A Câmara de Catanduva realiza, excepcionalmente na próxima quarta-feira, 15, a sessão ordinária semanal dos parlamentares. A mudança de data ocorre em razão do aniversário de 108 anos do município, celebrado nesta terça-feira, dia 14 de abril.

A reunião não terá projetos em pauta, mas o rito legislativo será mantido integralmente, a começar pelo expediente – etapa inicial em que são apreciados documentos que compõem a rotina legislativa, votadas atas de sessões anteriores e apresentadas novas proposituras.

Também fazem parte do Expediente a leitura de moções, requerimentos, indicações e demais matérias encaminhadas pelos parlamentares, instrumentos que refletem as demandas da população e o trabalho contínuo do Legislativo.

A Câmara de Catanduva reforça que todas as sessões ordinárias são abertas ao público e contam com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Casa no YouTube, assegurando transparência e ampliando o acesso da população aos trabalhos legislativos.