Política
Sessão da Câmara é transferida para quarta em função do feriado
Foto: Câmara de Catanduva - Sessão terá leitura de moções, requerimentos e indicações apresentadas
Reunião dos vereadores não terá projetos em pauta, mas rito será mantido na íntegra
Por Da Reportagem Local | 14 de abril, 2026

A Câmara de Catanduva realiza, excepcionalmente na próxima quarta-feira, 15, a sessão ordinária semanal dos parlamentares. A mudança de data ocorre em razão do aniversário de 108 anos do município, celebrado nesta terça-feira, dia 14 de abril.

A reunião não terá projetos em pauta, mas o rito legislativo será mantido integralmente, a começar pelo expediente – etapa inicial em que são apreciados documentos que compõem a rotina legislativa, votadas atas de sessões anteriores e apresentadas novas proposituras.

Também fazem parte do Expediente a leitura de moções, requerimentos, indicações e demais matérias encaminhadas pelos parlamentares, instrumentos que refletem as demandas da população e o trabalho contínuo do Legislativo.

A Câmara de Catanduva reforça que todas as sessões ordinárias são abertas ao público e contam com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Casa no YouTube, assegurando transparência e ampliando o acesso da população aos trabalhos legislativos.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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