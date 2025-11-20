Sesc celebra Consciência Negra com agenda cheia nesta quinta

No Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, comemorado nesta quinta-feira, 20 de novembro, o Sesc Catanduva celebra a força ancestral, a memória coletiva e o protagonismo do povo negro na construção do Brasil com diversas atividades, criando um espaço que honre essa história por meio do corpo, da arte, da economia e da música preta.
A programação começa às 10h, no ginásio, com a Corporeidade Afro-Brasileira, da Iyá Produções Culturais e Formativas. O programa convida o público a mergulhar em três expressões da cultura afro-brasileira: a dança dos blocos afros, o samba de roda e o maculelê.
No encontro, gratuito e com inscrições no local, serão apresentados os contextos históricos e culturais dessas manifestações, seguidos de momentos práticos de experimentação corporal e rítmica utilizando instrumentos como atabaque, berimbau, agogô e pandeiro, além de tecidos para adereços.
A proposta vai além do aprendizado de passos e busca proporcionar experiência sensorial e coletiva, na qual o corpo é o principal instrumento de conexão com a ancestralidade.
Na parte da tarde, às 15h, terá a FeirAfro, que reunirá empreendedores negros da região em um espaço de valorização cultural e econômica. O público terá acesso a estandes de moda, artesanato, literatura e cosméticos produzidos por criadores negros, fortalecendo a economia criativa afrocentrada e a visibilidade do protagonismo preto.
Também às 15h a atividade CoreS de peleS – Retratos Negros em Pastel Oleoso, com Aruanda Leonel, proporcionará momento reflexivo e centrado no autorretrato, abordando o uso do pastel oleoso como técnica principal. O foco está na exploração das possibilidades de criação de tons de pele e na reflexão sobre as representações históricas e contemporâneas da figura negra na arte. Será no Espaço Tecnologia e Artes, gratuita e com inscrições 30 minutos antes.
Encerrando o feriado, o Baile Charme com o grupo Flash Black e o DJ Nego Tedy colocará todo mundo para dançar, com entrada gratuita e sem retirada de ingresso. A experiência vai conectar música, dança e memória afro-brasileira, com o grupo Flash Black convidando o público a aprender alguns movimentos e passos do charme, guiados pelo som do DJ Nego Tedy.
Em seguida, o espaço se transforma em um grande baile, celebrando a energia dos bailes black e valorizando a cultura, a resistência e a identidade negra por meio da dança e da coletividade.
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
No sábado, 22, o Sesc ainda realizará contação da história “Meninas Negras” para celebrar a infância e a diversidade, com Salete Libanio, a partir das 15h. Entre palavras delicadas e imagens encantadoras, a história convida todas as crianças a mergulharem na imaginação, valorizando sua cultura, seus antepassados e despertando orgulho e autoestima.
