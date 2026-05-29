Secretaria de Trânsito recebe pedidos para pinturas de rua na Copa

A Prefeitura de Catanduva confirmou que a comunidade pode se organizar para decorar o asfalto das ruas para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo de Futebol. A tradição, que tem perdido força nas últimas edições do torneio, ainda é preservada em muitas cidades do país.

Para que a brincadeira aconteça de forma segura e organizada, a Secretaria de Mobilidade e Trânsito de Catanduva divulgou orientações sobre o processo de autorização.

Um morador deve ser escolhido como representante da rua e comparecer à Central de Atendimento 1 (no prédio da Prefeitura) para protocolar o pedido oficial. A orientação é que a pintura de solo seja feita apenas depois da aprovação.

Nessa análise, alguns critérios serão respeitados. A pintura será permitida apenas em vias com velocidade regulamentada entre 30 e 40 km/h e que possuam baixo fluxo de veículos. Quanto ao material, deve-se utilizar, obrigatoriamente, tintas à base d’água.

De acordo com a Secretaria de Trânsito, não serão liberadas pinturas em ruas próximas a UBSs, hospitais, escolas e outros serviços públicos. Também será proibido cobrir, pintar ou alterar faixas de pedestres, lombadas, sinalizações de solo e placas de trânsito.