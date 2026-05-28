Diocese de Catanduva anuncia missa campal para celebrar Corpus Christi

O bispo diocesano dom José Benedito Cardoso anunciou a realização de uma grande missa campal no dia 4 de junho, quinta-feira, para celebrar Corpus Christi. A cerimônia será realizada em frente à Sé Catedral Santuário Nossa Senhora Aparecida, com início às 8h.

“Quero convidar vocês para participarem conosco da Festa do Corpo e do Sangue do Senhor, a Festa de Corpus Christi. Nessa celebração, temos a tradicional procissão com o Santíssimo e neste ano definimos que os enfeites das ruas serão feitos com cobertores”, indicou.

Neste sentido, o religioso pede a participação da comunidade para contribuir com doações de cobertores novos. “Depois serão higienizados e doados para as instituições que necessitam.”

Cada uma das 14 paróquias ficou responsável pela arrecadação e por ajudar na confecção dos tapetes. Outro pedido direcionado aos fiéis que forem participar da Santa Missa é para que levem 1 kg de alimento não perecível para ser partilhado com entidades e famílias carentes.

Sobre a missa campal, dom José Benedito reforça que se trata de uma retomada. “Depois de um bom tempo nós estamos retomando esse modo de celebrar juntos. Venham participar.”

CORPO DE CRISTO

Na Festa de Corpus Christi, os católicos propagam em procissões o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo. A festividade ocorre 60 dias após o domingo de Páscoa e na quinta-feira em que, segundo a tradição, Jesus instituiu a eucaristia na Última Ceia.

“A celebração de Corpus Christi é para nós católicos um momento de profunda manifestação de nossa fé na santíssima eucaristia, nesta hora há a presença real do corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Após a consagração e o mistério da transubstanciação, as espécies não são mais pão e vinho, mas o próprio corpo do Senhor”, explica padre Jonas Pimentel.

Ele diz que, nesta data, a igreja repete o que Jesus ensinou. “Tomai e bebei, façam isso em memória de mim. Esse é o dia em que publicamente manifestamos nossa fé e o próprio Senhor, vivo e real, presente no Santíssimo Sacramento do altar, Ele passa pelas ruas e pelo comércio.”