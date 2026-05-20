Renovação Carismática promove Cenáculo Diocesano em Catanduva

A Renovação Carismática Católica (RCC) de Catanduva realizará no próximo domingo, dia 23 de maio, o Cenáculo Diocesano de Pentecostes. O evento acontecerá a partir das 7h30, na sede da Coordenadoria de Inclusão Social, localizada na rua 15 de Novembro, nº 1.600, em Catanduva.

São esperados caravanas e grupos de orações de todos os municípios que compõem a diocese: Catanduva, Novo Horizonte, Novais, Tabapuã, Elisiário, Catiguá, Paraíso, Palmares Paulista, Urupês, Ibirá, Ariranha, Pindorama, Marapoama, Itajobi, Irapuã e Sales.

Com extensa programação religiosa, o encontro seguirá até aproximadamente às 17h30, reunindo momentos de oração, pregações, show e celebrações voltadas aos fiéis da região.

Dentre os pregadores, destacam-se Heber Campos e Rinaldo José de Oliveira, presidente do Conselho Estadual da RCC no Estado de São Paulo. A Santa Missa será celebrada às 11h pelo bispo diocesano Dom José Benedito Cardoso e concelebrada por outros sacerdotes.

Segundo o presidente da RCC Catanduva, Odair Milani, a expectativa é de que mais de 1.200 pessoas participem do Cenáculo de Pentecostes neste ano. A entrada será gratuita e o evento contará também com praça de alimentação aos participantes.

“Estamos trabalhando com muito amor para acolher os fiéis. Toda a comunidade está convidada. Tragam suas famílias e vivenciem a força do Espírito Santo”, disse Odair.