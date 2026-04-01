Recanto Monsenhor Albino vacina idosos e profissionais contra a gripe

O Recanto Monsenhor Albino promoveu, nesta segunda-feira, 30, ação interna de imunização contra a influenza em colaboradores e nas pessoas idosas institucionalizadas. Ao todo foram aplicadas 70 doses da vacina, disponibilizadas pelo Centro de Especialidades Médicas (CEM) da Secretaria Municipal de Saúde.

A iniciativa tem como principal objetivo proteger dois públicos essenciais dentro da instituição: os profissionais que atuam diretamente no cuidado diário e as pessoas idosas, consideradas mais vulneráveis às complicações causadas pelo vírus da gripe.

De acordo com a equipe de enfermagem da unidade, formada pelas profissionais Juliana Fachim, Bianca Neris e Nayara Gomes, a iniciativa reforça o compromisso com a promoção da saúde e a prevenção de doenças entre os atendidos.

“No Recanto, a nossa maior preocupação são os residentes, muitos deles com comorbidades que podem agravar ainda mais o quadro clínico. Por isso, a imunização é tão importante. Além da proteção individual, a vacina também contribui para reduzir a circulação do vírus, diminuindo o risco de surtos em ambientes coletivos e evitando a sobrecarga nos serviços de saúde”, destaca.

A vacina contra a gripe é atualizada anualmente pelo Ministério da Saúde em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para proteger a população contra as principais cepas do vírus influenza - como os tipos A (H1N1 e H3N2) e B, acompanhando as recomendações internacionais de vigilância epidemiológica, já que o vírus sofre mutações frequentes.

Outro ponto importante é a chamada imunidade indireta, que ocorre quando a vacinação em larga escala ajuda a proteger também pessoas que não podem ser imunizadas ou que apresentam baixa resposta imunológica.