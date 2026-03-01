Recanto Monsenhor Albino promove dinâmica sobre autorreflexão

O Recanto Monsenhor Albino realizou atividade especial com as pessoas idosas institucionalizadas com o tema “O Espelho mostra o tempo e o coração mostra a história!” A proposta convidou os participantes a refletirem sobre o próprio reflexo e, principalmente, sobre tudo aquilo que vai além da imagem. Afinal, o que vemos quando olhamos para o rosto de quem já percorreu tantas décadas?

A iniciativa foi promovida pela educadora física da unidade, Marina Rabay, que conduziu a dinâmica com sensibilidade e acolhimento. A atividade buscou fortalecer a autoestima, valorizar as histórias de vida e estimular a troca de experiências entre os residentes.

Segundo Marina, a ação reforça a importância de enxergar o envelhecimento de forma ampla e humanizada. “Trabalhar com a pessoa idosa exige olhar que ultrapassa o cuidado físico; é preciso acolher a narrativa de vida. Quando propomos uma dinâmica como essa, mostramos que cada história importa e merece ser reconhecida. O espelho reflete a imagem, mas é o coração que guarda tudo o que foi vivido”, destacou.