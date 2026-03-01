Psicóloga é homenageada pela Embaixada do Brasil em Tóquio

A psicóloga Beatriz Bertucci do Amaral, natural de Catanduva e residente no Japão, foi homenageada pela Embaixada do Brasil em Tóquio em razão de sua trajetória profissional e atuação junto à comunidade brasileira. A homenagem integra a série de vídeos “Elas no Japão – muitas vozes, uma identidade: mulheres brasileiras”, lançada em março em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

A iniciativa da Embaixada tem como objetivo reconhecer e dar visibilidade a mulheres brasileiras que vivem no Japão e que contribuem para o fortalecimento do diálogo intercultural, para a construção de pontes entre Brasil e Japão e para compreensão mútua mais ampla entre os povos.

No caso de Beatriz, o reconhecimento destaca sua atuação no campo da saúde mental, voltada aos brasileiros residentes no exterior. Com prática sensível às questões migratórias e interculturais, ela desenvolve trabalho atento aos desafios emocionais, identitários e culturais enfrentados pelos brasileiros, promovendo cuidado psicológico, escuta qualificada e o fortalecimento dos vínculos com a cultura brasileira através de atendimentos psicoterapêuticos online.

Beatriz é psicóloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e atua na interface entre a clínica psicológica, a escrita ensaística, a docência, a produção cultural e as palestras, articulando psicologia e cultura de forma integrada, com atenção crítica e sensível às dimensões sociais da experiência humana.

Ao longo de sua trajetória, investiu em seu aperfeiçoamento profissional por meio de cursos realizados pela Harvard University, entre outras instituições de reconhecida excelência, nas áreas da Psicologia Positiva, Psicologia da Felicidade e do Bem-Estar, resiliência, bem como nos estudos sobre ansiedade, estresse, depressão e aprendizagem.

Integram ainda esse percurso formações no campo cultural promovidas por instituições públicas e privadas, em parceria com o Ministério da Cultura do Brasil, fortalecendo atuação que conjuga saberes científicos, clínicos e culturais a serviço da promoção da saúde mental.

Sobre a homenagem, Beatriz destaca a importância simbólica e institucional do reconhecimento. “Receber essa homenagem como reconhecimento pelo trabalho que desenvolvo com tanto cuidado, vindo de uma instituição pública tão relevante e honrada, é de extrema importância, pois reforça que estou atuando no caminho certo. Integrar a cultura brasileira aos processos de cuidado em saúde mental, inclusive para além da clínica, é, hoje, o sentido mais profundo da minha atuação”, afirma.

A série “Elas no Japão” busca, ainda, construir narrativa mais plural e humana sobre a presença brasileira no exterior, valorizando histórias, trajetórias e contribuições significativas que muitas vezes permanecem invisibilizadas. Ao destacar mulheres brasileiras que vivem no Japão, o projeto reafirma a diversidade, a potência e o papel ativo da comunidade brasileira na vida social e cultural japonesa.

A homenagem recebida pela psicóloga catanduvense reforça não apenas sua trajetória individual, mas também a relevância do trabalho desenvolvido por mulheres brasileiras no exterior que, a partir de suas experiências, saberes e compromissos éticos, contribuem para ampliar horizontes, aproximar culturas e fortalecer laços entre nações.