Chapa única deve eleger nova diretoria da ACE Catanduva na terça-feira

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) realiza na próxima terça-feira, dia 3, às 18h30, assembleia geral para eleger a diretoria executiva para o biênio 2026/2028. O edital de convocação foi publicado no domingo, no jornal O Regional.

Na sexta-feira, 27, novo edital foi afixado no mural da instituição informando o registro de chapa única, intitulada “Resiliência”, encabeçada pelo atual presidente, Fabio Rinaldi Manzano, que concorre à reeleição.

A nova diretoria traz duas novidades: Luciana de Souza Cione Basto assume a vice-presidência e Rogério Keidel Spada a Assessoria de Relações Públicas. Outro destaque é a ampliação da participação feminina, que passou de 7 para 14 integrantes em relação à gestão atual.

De acordo com Rodrigo Hummel, advogado contratado pela ACE, todos os prazos estatutários e legais do processo eleitoral foram cumpridos, garantindo “transparência, eficiência e completa neutralidade em todo o procedimento”. Segundo ele, os integrantes da chapa atendem às exigências do estatuto e são empresários com reputação ilibada e ficha limpa.

A supervisora administrativa e financeira da ACE, Giovana Gonçalves de Oliveira, informou que a chapa “Resiliência”, protocolada no dia 23 de fevereiro, foi analisada pela secretaria e está “apta e regular para participar do pleito, conforme o artigo 48 do Estatuto”.

Como apenas uma chapa foi registrada, a eleição de terça-feira ocorrerá por aclamação, conforme prevê o estatuto da entidade. Atualmente, a ACE reúne 292 associados.

PERSPECTIVAS

A ACE está aguardando decisão judicial sobre a liberação de verba de R$ 300 mil para obras de acessibilidade em sua sede, fruto de emenda do deputado federal Delegado Paulo Bilynskyj (PL). A verba foi retida pela Prefeitura de Catanduva e, diante do litígio, bloqueada pela Justiça. Também está previsto investimento de R$ 500 mil para reforma completa do anfiteatro da ACE.

ELEIÇÃO QUENTE

O advogado Fabio Manzano assumiu a presidência da ACE, em março de 2024, após vencer campanha quente e disputada contra a empresária Alessandra Nobalbos. Foi a primeira eleição com duas chapas na história da associação.