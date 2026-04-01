Provão Paulista tem 7.586 vagas em cursos da Fatec e Univesp

Estudantes classificados pelo Provão Paulista e que concluíram o Ensino Médio da rede pública em 2025 já podem indicar os cursos superiores de preferência para concorrer a uma vaga com ingresso no segundo semestre de 2026. Ao todo, são 7.586 vagas, distribuídas entre as Fatecs e a Univesp. A indicação deve ser feita no site provaopaulistaseriado.vunesp.com.br até 8 de abril.

As vagas são destinadas a alunos das escolas estaduais, Etecs, escolas municipais e outras redes públicas de ensino do País. Nesta etapa, os jovens podem registrar a opção de até dois cursos de preferência para as Fatecs e duas opções de eixo e curso para os polos da Univesp. As aulas nas Fatecs são presenciais. Já na Univesp, os cursos são online com polo de apoio presencial.

As Fatecs disponibilizam nesta etapa do Provão Paulista 4.630 vagas, em 89 formações diferentes, de variadas áreas do conhecimento, em todas as regiões do Estado. Em Catanduva são 40 vagas, sendo 10 para cada um dos três cursos ofertados: Automação Industrial (noite), Gestão da Tecnologia da Informação (noite), Gestão Empresarial (manhã e noite).

Já as 2.956 vagas na Univesp para o segundo semestre estão distribuídas em quatro cursos: bacharel em administração, bacharel em ciência de dados, bacharel em tecnologia da informação e tecnólogo em processos gerenciais. Todos estão disponíveis em Catanduva.

O Provão Paulista Seriado funciona como porta de entrada de alunos do Ensino Médio da rede pública no Ensino Superior de instituições paulistas parceiras da Seduc-SP: Fatecs, Univesp, USP, Unesp e Unicamp. Em três edições, o Provão Paulista já abriu 46 mil vagas no ensino superior.

CALENDÁRIO

De acordo com o cronograma do Provão Paulista, o registro das opções de cursos de preferência deve ser feito de 30 de março a 8 de abril. A primeira chamada para matrículas será divulgada no dia 13 de abril, com matrículas nos dias 14 e 15. A segunda chamada sairá no dia 22.