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Projeto cultural abre vagas para oficina de robótica e computação
Foto: Divulgação - Em 2025, a ação capacitou mais de 50 alunos em Novo Horizonte
Iniciativa é direcionada a crianças e adolescentes; inscrições serão por ordem de chegada
Por Da Reportagem Local | 31 de março, 2026

O projeto Mentes Curiosas e Robôs Criativos inicia nova turma em Novo Horizonte no dia 7 de abril e está com vagas gratuitas abertas. Crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, interessados em programação, robótica e desenvolvimento de jogos devem preencher a ficha de inscrição disponível na Assistência da Usina São José da Estiva. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

A iniciativa estimula o raciocínio lógico, a criatividade e a resolução de problemas por meio de práticas ativas e experimentais do universo computacional. As oficinas serão realizadas às terças-feiras, das 14h às 16h, e buscam promover o aprendizado básico em tecnologia, além de desenvolver nos participantes habilidades socioemocionais, como trabalho em equipe e comunicação clara.

Realizado via Lei de Incentivo à Cultura, o projeto Mentes Curiosas e Robôs Criativos conta com o patrocínio da Usina Santa Isabel, apoio da Usina São José da Estiva e parceria do Grêmio Novorizontino, além de realização da Dua Produções. Em 2025, a ação capacitou mais de 50 alunos na cidade.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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