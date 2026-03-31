Projeto cultural abre vagas para oficina de robótica e computação

O projeto Mentes Curiosas e Robôs Criativos inicia nova turma em Novo Horizonte no dia 7 de abril e está com vagas gratuitas abertas. Crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, interessados em programação, robótica e desenvolvimento de jogos devem preencher a ficha de inscrição disponível na Assistência da Usina São José da Estiva. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

A iniciativa estimula o raciocínio lógico, a criatividade e a resolução de problemas por meio de práticas ativas e experimentais do universo computacional. As oficinas serão realizadas às terças-feiras, das 14h às 16h, e buscam promover o aprendizado básico em tecnologia, além de desenvolver nos participantes habilidades socioemocionais, como trabalho em equipe e comunicação clara.

Realizado via Lei de Incentivo à Cultura, o projeto Mentes Curiosas e Robôs Criativos conta com o patrocínio da Usina Santa Isabel, apoio da Usina São José da Estiva e parceria do Grêmio Novorizontino, além de realização da Dua Produções. Em 2025, a ação capacitou mais de 50 alunos na cidade.