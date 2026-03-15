Programa Cidadania abre inscrições para jovens de 15 a 24 anos da região

Jovens de Catanduva e região têm até 3 de abril para realizar inscrição no Programa Cidadania Catanduva, iniciativa focada no fortalecimento do protagonismo juvenil e da educação cidadã. Este é o terceiro ano de implementação do projeto que conta com a realização da Citrosuco, em parceria do Instituto Votorantim e com a Politize! no apoio para implementação no território.

Entre as dinâmicas do programa, nos anos anteriores, foram realizadas oficinas interativas com temas relevantes para a juventude e campanhas que integraram a sociedade e os jovens participantes com intuito de promover ambientes de conversa e aprendizado coletivo.

Para além disso, os participantes são convidados a elaborar propostas de políticas públicas que impactam positivamente o território e contribuem para o conhecimento dos jovens sobre a realidade local, com abordagem construtiva e participativa.

“O fortalecimento dos territórios é indissociável à educação. E para nós, apoiar o Programa Cidadania Catanduva significa transformar o potencial dos jovens em impacto real, contribuindo diretamente para o crescimento sustentável da região”, afirma Douglas Ferreira, especialista de Impacto Social, responsável pela realização do programa na Citrosuco.

Nos anos de 2024 e 2025, o Cidadania Catanduva formou 67 jovens, elaborou 23 propostas de políticas públicas para a cidade, sendo estas construídas em rede entre jovens, equipe técnica e os 15 parceiros do programa no município. Para 2026, o projeto dará mais um passo em direção à atuação ativa da juventude na cidade, tendo como principal método uma trilha construtiva que convida os jovens a incidir diretamente no território, em interação com os entes públicos.

“Com o Programa Cidadania, consegui perceber meu interesse em políticas públicas e transformá-lo em mobilização social para alcançar as mudanças necessárias. E, nós, jovens e vestibulandos, ter noção do que gostamos e no que somos bons, muda a nossa perspectiva sobre nós mesmos e o mundo”, relata Maria Clara, 17, estudante do IFSP e formada no programa em 2025.

INSCRIÇÕES

Moradores de Catanduva e região que tenham de 15 a 24 anos de idade podem se cadastrar na terceira e última edição do programa a partir do link https://bit.ly/programacidadania2026.