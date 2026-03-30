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Professora do Instituto Federal participa de conferência nacional
Foto: Reprodução/Redes Sociais - Tatiane Basconi foi escolhida em processo participativo com duas etapas
Tatiane Basconi foi eleita delegada representante do poder público em território de 119 municípios
Por Da Reportagem Local | 30 de março, 2026

A professora do Instituto Federal de Catanduva, Tatiane Basconi, participou em Brasília da 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (3ª CNDSS) como delegada eleita, representando o poder público em um território que abrange 119 municípios da região de São José de Rio Preto.

A participação é resultado de um processo democrático e participativo, que incluiu a etapa intermunicipal realizada em Rio Preto e a etapa estadual, em Bauru, consolidando propostas construídas a partir dos territórios.

A conferência tem como tema central a construção de “uma agenda política de transformação agroecológica para o Brasil Rural”, com o objetivo de fortalecer modelos de produção que respeitem a natureza, garantam a oferta de alimentos saudáveis e promovam justiça social.

Os debates estão organizados em seis eixos: Agricultura familiar e mudanças climáticas; Abastecimento e sistemas alimentares; Reforma agrária, terra e água; Territórios quilombolas e tradicionais; Cidadania e bem viver no campo; e Participação popular e governança.

Como resultado, será elaborado um documento final com propostas que vão nortear as políticas públicas do Governo Federal para os próximos anos, consolidando as contribuições da sociedade na promoção de um desenvolvimento rural sustentável e solidário.

Realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf), a 3ª CNDRSS teve como sede o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, entre os dias 24 e 27 de março.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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