Procon fiscaliza estacionamentos em SP, inclusive em Catanduva

Equipes de fiscalização da Fundação Procon-SP realizaram entre os dias 16 e 20 de março a Operação Estacionamento, com a visita a 332 estabelecimentos que prestam serviços de estacionamento de veículos em 24 municípios, incluindo Catanduva. Foram encontradas irregularidades em 149 desses locais. O objetivo da ação foi averiguar eventuais problemas que desrespeitam os direitos dos consumidores.

Na capital, foram fiscalizados 204 estabelecimentos, sendo que 81 deles (39,71%) apresentaram alguma irregularidade. Os principais problemas encontrados foram relacionados à precificação (ausência de informação clara e ostensiva de preços dos serviços prestados) e isenção de responsabilidade (utilização de avisos que afastam indevidamente a responsabilidade do fornecedor por roubo ou furto de objetos deixados no interior do veículo e exigência de preenchimento de formulário de declaração de objetos).

Já nas demais cidades, os fiscais visitaram 128 fornecedores, encontrando alguma irregularidade em 68 deles (53,13%). Os principais problemas constatados foram: exemplar do Código de Defesa do Consumidor ausente ou inacessível ao público (49,3%), além de falta de informação de preço à vista (17,8%) e isenção de responsabilidade (17,8%).

Além da capital, as cidades visitadas pelas equipes foram: Araçatuba, Bauru, Birigui, Campinas, Catanduva, Fernandópolis, Franca, Jacareí, Jales, Limeira, Praia Grande, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Salto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano, São José dos Campos, São Vicente, Tatuí, Taubaté e Votuporanga.