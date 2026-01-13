Prefeitura abre concurso e processo seletivo com vagas para 10 cargos

A Prefeitura de Catanduva abriu inscrições para o Concurso Público nº 01/2026, com 16 vagas para 9 cargos. Os interessados têm até 12 de fevereiro para fazer a inscrição. O edital foi publicado nesta segunda-feira, 12 de janeiro, no Diário Oficial do Município. O processo ficará sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de Administração Municipal - Ibam.

As oportunidades são para os cargos de biólogo (1 vaga), bibliotecário (1), contador (1), coordenador pedagógico (2), motorista de veículos pesados (6), nutricionista (1), operador de máquinas pesadas (1), professor II - Língua Portuguesa (2) e técnico de Segurança do Trabalho (1). Os salários variam de R$ 2.687,95 a R$ 7.039,88, sendo R$ 30,72 a hora/aula para professor.

As inscrições devem ser feitas no site www.ibamsp-concursos.org.br. É possível solicitar isenção ou redução da taxa de participação até 14 de janeiro, com resultados divulgados no dia 28.

A seleção será realizada por meio de provas objetivas para todos os candidatos e provas de títulos para os candidatos habilitados nas provas objetivas para os cargos que exigem nível superior: Biólogo, Bibliotecário, Contador, Coordenador Pedagógico, Nutricionista e Professor II.

A prova objetiva está prevista para 22 de março e terá horários e locais divulgados em Edital de Convocação que será divulgado no dia 13 do mesmo mês nos sites do Ibam e da prefeitura. A avaliação terá duração de 3h30 e será composta por questões de múltipla escolha.

Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, que soma as provas objetiva e de títulos para os cargos com ambas. Depois haverá prazo para recurso, seguido pela convocação, nomeação e posse, com nomeação pelo regime estatutário. O concurso público terá validade por 2 anos, a contar da homologação, prorrogável por igual período.

PROCESSO SELETIVO

Também estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo nº 01/2026 para ocupar uma vaga para o cargo de monitor de transporte escolar, com ganho de um salário mínimo para jornada de 40h semanais. Para participar é preciso ter Ensino Médio completo e realizar a inscrição no site do Ibam até 12 de fevereiro. A taxa de participação é R$ 76,50.

A seleção será por meio de prova objetiva prevista para 12 de março, com convocação no dia 13 do mesmo mês. Serão habilitados os candidatos que conseguirem 50% dos pontos em disputa.

INFORMAÇÕES

As informações detalhadas sobre cargos, requisitos, conteúdo programático e cronograma estão disponíveis nos editais publicados no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira, 12 de janeiro.